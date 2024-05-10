Чергове Класичне набуло додаткової мотивації для обох грандів українського футболу. Шахтар випереджає Динамо на 4 очки за три тури до кінця першості. Результат гри може завчасно коронувати "гірників", а перемога Динамо зробить максимально цікавими останні два тури. Шахтар перемагає вже в 14 матчах УПЛ поспіль, остання втрата очок – наприкінці листопада у грі проти Полісся.

Динамо теж перевтілилось з моменту останньої зустрічі з "гірниками" – киян очолив Олександр Шовковський, який змінив Мірчу Луческу. Після цього "біло-сині" не програвали взагалі та двічі втрачали очки у матчах з Вересом та ЛНЗ навесні.

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Битва за чемпіонство може вийти дійсно яскравою. Динамо стало набагато потужнішим в атаці, у гравців ніби виросли крила, які прибив попередній наставник. Дуже виразний приклад – Владислав Кабаєв. Хавбек приєднався до киян ще в серпні 2022 року, але забив вперше лише у листопаді 2023-го – саме після відходу Луческу. Сам Влад пізніше зізнався, що головна зміна після приходу Шовковського – це зміна психології, з’явилось більше спілкування з тренером.

Шахтар після відставки ван Леувена у жовтні також перевтілився – принаймні повернувся до вже звичної гри з контролем м’яча замість вертикального футболу, який намагався прив’язати команді нідерландець. Взимку команду підсилили коштовні бразильці Кевін та Марлон Гомес – таких трансферів давно не було в українському футболі.

Шапаренко проти Судакова

Боротьба в центрі поля звично є дуже важливою. Саме тут грають найдорожчі гравці обох команд – Георгій Судаков та Микола Шапаренко. Перший вже приваблює топ-клуби Європи, а Шахтар, підписавши новий контракт зі своєю зіркою, натякнув на клаусулу в 150 мільйонів євро. Ігор Суркіс переконаний, що Шапаренко нічим не поступається візаві з Шахтаря та оцінив Миколу у космічні 300 мільйонів. Звідки ця цифра була взята – невідомо.

Георгій проявив себе не лише в матчах української першості, але й на євроарені. Зокрема, Жора забивав Барселоні та зробив розкішний передасист у переможному матчі з каталонцями – відео передачі через усе поле ще довго вірусилось у соцмережах. До статистики Судаков записав солідні 9 голів та 6 асистів у 33 матчах цього сезону.

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Шапаренко в Динамо пройшов набагато складніший та тернистіший шлях – Миколу свого часу не бачили гравцем основи такі спеціалісти як Хацкевич чи Михайличенко. Розкрився Шапа при Луческу, ставши таким собі бокс-ту-бокс. Але травми так і не дають йому засяяти на повну. На євроарені в цьому сезоні Шапаренко проявити себе не мав можливості, окрім гола у ворота Бешикташа, – Динамо навіть не потрапило до групового етапу Ліги конференцій.

Микола пропустив майже весь минулий сезон, у чинній кампанії також не зіграв кілька матчів. З приходом Шовковського команда увімкнулась, тому Шапаренку може бути набагато легше – не доведеться самостійно протягувати м’яч повз інертних партнерів, як було в останній період Луческу. У цьому сезоні Микола відзначився 4 голами та 8 асистами у 24 іграх – пристойний показник для гравця, який не грає виключно в атаці.

І Судаков, і Шапаренко є дуже різноманітними гравцями з ударом, передачею, дриблінгом та величезним обсягом роботи, але переконливіше виглядає саме Судаков. Солідні виступи проти серйозних суперників на кшталт Барселони дійсно підкріплюють вимоги Шахтаря до клубів, які хочуть підписати хавбека. Тож у битві головних зірок перемагає Шахтар – 1:0.

Бомбардири Шахтаря та Динамо: хто кращий?

Таблицю найкращих бомбардирів очолює Владислав Ванат – нападник настріляв 13 голів у ворота суперників у цьому сезоні. Форвард є важливою бойовою одиницею, але не єдиною. Так, друге місце у списку бомбардирів УПЛ поділяють Віталій Буяльський та Данило Сікан. Лідер Динамо не лише асистує партнерам (7 гольових лише в УПЛ), а й настріляв 10 голів.

У Шахтаря ж головним бомбардиром є вищезгаданий Сікан. Данило серйозно додав цього сезону, а навесні в кількох матчах саме він забивав у найбільш скрутні моменти, зокрема оформив переможний м’яч у важкій грі проти Зорі.

Обрати фаворита між Ванатом та Сіканом непросто. Обидва є дуже важливими у завершальній стадії. Однак, Ванат є більш незамінною фігурою в нападі Динамо – Сікана ще може замінити Лассіна Траоре. Тому за бомбардирами команд 1:1.

Захисна ланка

Підбираємось до найболючішого місця обох команд. Сказати, що оборона – сильна чеснота і Шахтаря, і Динамо точно не можна. Особливо це стосується киян, де Шовковський ледь не кожну гру тасує центральних захисників. Хоча слід відзначити, що захист став трохи надійнішим – на початку сезону важко було пригадати матч, в якому кияни не пропустили б.

У Шахтаря ж є і досвід, і молодість. Зміцнів Юхим Конопля на правому фланзі, Матвієнко залишається лідером, хоча помилки нікуди й не зникли. Пару в центрі захисту йому найчастіше складає Валерій Бондар, але може вийти і Ярослав Ракицький, якщо це буде потрібно. Плюсом для Шахтаря є стабільність задньої четвірки – 2:1 на користь "гірників".

З воротарями невелику перевагу віддамо киянам. Все ж Георгій Бущан більш статусний голкіпер, ніж Дмитро Різник, хоча великої різниці у рівні обох нема. Бущан має трохи більше досвіду за спиною, зокрема й на міжнародному рівні (Євро-2020). Різник виступає за Шахтар з лютого 2023 року, але ще пів року програвав конкуренцію Анатолію Трубіну, який минулого літа перебрався до Бенфіки. Тому тут 2:2

Битва тренерів

Нарешті, головне протистояння. Після Мірчі Луческу у Динамо знову "динамівське серце" – Олександр Шовковський. Однак цей термін працює виключно на позитив наставнику. При СаШо Динамо лише двічі втрачало очки, тож легенда вже довів, що не просто так очолює рідний для себе клуб.

З головних змін слід відзначити повернення швидких комбінацій. Це дуже чітко було видно у нещодавній грі проти Колоса. Після ніякого першого тайму кияни ніби увімкнули другу передачу та змели суперника – 5:0 на табло говорять самі за себе. Динамівці легко комбінували та отримували задоволення від гри – такого давно не було.

Шахтар же після зміни тренера восени повернувся до свого звичного стилю гри, але не можна сказати, що Пушіч приніс щось кардинально нове. У грі проти Динамо "гірникам" не обов’язково здобувати перемогу – достатньо не дати перемогти супернику. Втім, це зовсім не у стилі президента клубу Ріната Ахметова, який постійно повторює, що Шахтар має грати в "яскравий, гарний, атакувальний футбол". Можливо, "гірники" спробують зіграти з позиції сили, що лише на руку підопічним Шовковського, яким якраз зручніше ловити суперника на контратаках. Тут віддамо перевагу Шовковському та Динамо – 2:3.

Навіть у такому порівнянні визначити сильнішого між Шахтарем та Динамо дуже складно. Гру вирішать деталі, а вище перелічені фактори точно мають вплинути на результат. Цікаво, що Динамо востаннє перемагало Шахтар ще в квітні 2021 року, а з останніх 5 матчів тричі перемогу святкували "гірники". Ще один стимул для підопічних Шовковського у битві сезону.

Одне відомо точно – Класичне знову має серйозну інтригу та додаткову важливість і для Шахтаря, і для Динамо у вигляді не лише золотих медалей, але й шансу зіграти в Лізі чемпіонів. Щоправда, лише "гірники" матимуть можливість потрапити одразу в груповий етап ЛЧ, але це вже зовсім інша історія.

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