16:20. Зірка збірної Польщі подарував автомобіль швидкої допомоги для українських дітей. Раніше він називав російських військових бандитами.

16:00. Ребров підтримав санкції щодо Абрамовича: "Це не залишає сумнівів, що він був пов'язаний з Путіним".

15:40. Микола Васильков, колишній прес-аташе екс-тренера збірної України Андрія Шевченка, продовжує допомагати українській армії. Він виставив на аукціон раритетну футболку з унікальним дизайном.

15:25. Захисник Краковії Олексій Дитятьєв назвав головну відмінність між українським і російським менталітетами. "Вони будуть голі-босі ходити в Росії, але нічого не зроблять", – підкреслив футболіст.

15:00. Леванте прихистив двох юних гравців Кривбаса, які перебували з українським клубом на зборах в Туреччині.

14:50. "Нехай ідуть услід за російським кораблем": чемпіон світу благословив в далеку дорогу манкурта Тимощука і Ко.

14:40. "Судаков ховається у бункері, а міг би грати за Барселону": екс-тренер Шахтаря оцінив потенціал колишнього підопічного.

14:30. Олег Лужний "повернувся" у роздягальню лондонського Арсенала. Каноніри символічно включили легендарного захисника у заявку на матч проти Лестера. Сам Лужний після початку війни вступив до лав тероборони.

