Поєдинок між молодіжними командами киян і донеччан мало не завершився бійкою.

Динамо в рамках 28-го туру чемпіонату U-19 сьогодні, 10 травня, у меншості здолало Шахтар і вийшло на першу сходинку турнірної таблиці у боротьбі за золото першості. Однак, не лише результатом запам'яталася ця гра.

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Після завершення матчу на полі ледь не стався масовий махач між вихованцями академій Динамо та Шахтаря. Гравці киян та вихованці академії "біло-синіх" вибігли на поле і почали святкувати перемогу, що викликало невдоволення з боку донеччан і призвело до штовханини.

За інформацією коментатора Віталія Волочая, це все переросло у скандал між тренером "гірників" Олексієм Бєліком і персоналом Динамо, але охорона, яка працювала на матчі, зуміла втихомирити обидві сторони.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо U-19 набрало 67 очок і випереджає Шахтар на 2 пункти.

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