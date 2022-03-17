Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов може перебратись до чемпіонату Нідерландів завдяки поправкам ФІФА до трансферів українських гравців.

Фейєнорд готовий скористатись дозволом ФІФА підписувати українських гравців після закриття трансферного вікна та може підписати Пятова, повідомляє 1908.nl.

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Справа в тому, що основний воротар нідерландців, Джастін Бейлов, травмувався, через що роттердамці шукають йому заміну. Україну заборонено покидати чоловікам від 18 до 60 років, але обмеження не поширюється на ветерана "гірників", який має 4 неповнолітніх дітей.

Додамо, що Пятов зіграв у 12 матчах за Шахтар у цьому сезоні, у яких пропустив 6 голів та втримав ворота на замку у 8 поєдинках.

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