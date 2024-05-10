Колишній воротар Реала і збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес вважає, що Карло Анчелотті у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру вирішить скористатися досвідом Тібо Куртуа.

"Думаю, що у фіналі зіграє Тібо Куртуа, адже воротаря вибиратиме головний тренер Карло Анчелотті.

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У бельгійця є час, щоб набрати гарну форму і навіть якщо Куртуа буде готовим лиш на 80% – це багато.

Андрій Лунін теж заслуговує зіграти, але Тібо – найкращий голкіпер у світі і воротарська позиція у таких матчах має дуже велике значення. Тренерський штаб Реала повністю довіряє Куртуа", – цитує Каньїсареса Marca.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та дортмундською Борусією Д відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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