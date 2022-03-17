Вінгер Динамо Беньямін Вербіч, який перебрався до Легії до кінця сезону, детальніше розповів про те, як посприяв постачанню обладнання для української армії.

"Коли почалася війна, я хотів допомогти українській армії фінансово, але дядько моєї дівчини підказав, що українським військовим необхідні дрон із тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі. І я вирішив знайти ці речі у ЄС.

Вербіч офіційно перебрався до Легії до кінця сезону

Це виявилося нелегко, але разом із друзями та дівчиною нам вдалося закупити все необхідне та переслати до України. На сьогоднішній день дрон, бронежилети та медикаменти вже в Україні та в розпорядженні української армії", – поділився Вербіч у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що словенець вже приєднався до польської Легії, де продовжить виступати до кінця поточного сезону. Влітку Вербіч має повернутись до розташування Динамо, з яким у нього все ще діє угода.

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