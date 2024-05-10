Ще один клуб елітного дивізіону отримав недоторканість.

Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало накази про визнання української Прем'єр-ліги та футбольного клубу Зоря критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Ознайомитись з повними текстами документів Міністерства можна за посиланнями (УПЛ та Зоря).

До слова, статус "критично важливого" дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі наявності обгрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Нагадаємо, Зоря стала шостим клубом у когорті критично важливих – раніше такими визнали Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Оболонь, Кривбас, а також Українську асоціацію футболу.

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