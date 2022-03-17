"Діти та батьки, які змогли виїхати – виїхали. Ті, хто лишився – лишилися. Ми зі всіма на контакті. Ми кудись цілеспрямовано не відправляли, бо є побоювання. Говорили, що є спокійна дорога на Дніпро, а наступного дня бомбили Дніпро, були обстріли. Кажуть, спокійна дорога туди є, і уявляєш, яку відповідальність на себе треба брати? Взяти, не дай Боже, автобус дітей, і навмисне-ненавмисне туди потрапить снаряд.

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Тож нехай краще будуть у підвалах, бо зараз стріляють і бомбять всюди: сьогодні у Харкові, завтра в Івано-Франківську, потім у Києві. Тут не вгадаєш, тож є ризик. Якби відкрилися якісь гуманітарні коридори, то, звичайно, ми б зорієнтувалися і кудись би нашу школу відправили, клуб узяв би на себе всі витрати. Але так, я думаю, спокійніше.

Деякі в інтернаті першому, з яким ми співпрацюємо, тренери мені телефонують. На жаль, якось пристосовуємось до цього, але хотілося б, щоб це було недовго", – резюмував Красніков у інтерв'ю Денисов Time.

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