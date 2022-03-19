Ярославський придбав 17 автівок "швидкої допомоги" для Харкова – на черзі ще дев'ять
19 березня 22:23 - Читать на русском
Президент Металіста Олександр Ярославський продовжує гуманітарно підтримувати рідну Харківщину.
Ярославський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до Харкова прибули перші 17 автомобілів "швидкої допомоги".
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Але це не все, адже за ними до міста мають прибути ще 9 таких автівок. Як повідомляє прес-служба Металіста з посиланням на медиків, вартість партії, яка вже прибула, становить близько 1,5 млн євро.
Додамо, що Харків сильно постраждав від нападу росіян – окупанти неодноразово скидали бомби на місто.
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