"Дуже багато хто. Я створив групу і запитав хлопців, чи додавати їх туди. Одразу ж зголосилися Зінченко, Миколенко, Вася Кравець із хіхонського Спортінга.

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Кравець – це взагалі окрема історія. Ми з ним уже були на валізах, хотіли їхати в Україну, але потім таки залишилися. Військові сказали, що тут ми набагато більше користі принесемо.

Пластун, Шахов, учора зателефонував Чигринський, Андрій Ярмоленко. Але Андрюха зараз виключно Черніговом займається самотужки. Дуже багато хто. Скажу так: усі, хто грає у Європі. Щоб ніхто не образився.

Днями зателефонував Сашко Усик, сказав: "Рома, у мене дві бригади, їх треба одягнути. З мене – фінанси та все інше, з тебе – логістика". Дзвонять дуже багато людей, від яких цього ніколи в житті не очікував", – розповів Зозуля у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, Роман активно волонтерить в Іспанії. Українець вже відправив 2 карети швидкої допомоги з подарунками на Київщину і Харківщину.

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