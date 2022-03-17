ФІФА ввела нові тимчасові правила на трансфери для гравців з чемпіонату України – тепер і українці можуть тимчасово розірвати угоди з клубами та зареєструватись у новій команді, повідомляє офіційний сайт федерації.

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Втім, для цього потрібно, аби футболіст мав право виїхати з країни відповідно до чинних правил прикордонного переміщення громадян України. Клуби ж мають право зареєструвати не більше двох гравців, які скористаються цими поправками. Зареєструватись у новому клубі можна навіть якщо період реєстрації новачків вже завершився.

Додамо, що раніше ФІФА ухвалила подібне рішення для легіонерів УПЛ – вони мають право розірвати контракт до кінця сезону, після чого зобов'язані повернутись.

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