ФІФА дозволила українським гравцям покинути УПЛ – є нюанси
Відтепер покинути чемпіонат України можуть не лише легіонери, а й українські футболісти.
ФІФА ввела нові тимчасові правила на трансфери для гравців з чемпіонату України – тепер і українці можуть тимчасово розірвати угоди з клубами та зареєструватись у новій команді, повідомляє офіційний сайт федерації.
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Втім, для цього потрібно, аби футболіст мав право виїхати з країни відповідно до чинних правил прикордонного переміщення громадян України. Клуби ж мають право зареєструвати не більше двох гравців, які скористаються цими поправками. Зареєструватись у новому клубі можна навіть якщо період реєстрації новачків вже завершився.
Додамо, що раніше ФІФА ухвалила подібне рішення для легіонерів УПЛ – вони мають право розірвати контракт до кінця сезону, після чого зобов'язані повернутись.
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