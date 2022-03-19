Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступав за Чорноморець у поточному сезоні, може перебратись до Угорщини на час війни в Україні.

Цітаішвілі наразі перебуває у Грузії та підтримує форму з Динамо Тбілісі, але може перебратись до Європи до кінця сезону, повідомляє Georgian Footy з посиланням на видання Lelo.

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Одним із варіантів є угорський Ференцварош, який стежить за вінгером. У складі "фраді" вже виступає Олександр Зубков, а команду очолює колишній тренер збірної Росії Станіслав Черчесов. Трансфер же можливий лише до кінця сезону, після чого Гіо має повернутись до Динамо.

Додамо, що Цітаішвілі провів 15 матчів у складі Чорноморця у поточному сезоні, у яких відзначився 1 голом. Права на гравця належать Динамо.

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