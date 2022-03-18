"Дуже важко сприймати такі події, усвідомлювати, що це відбувається у нас вдома, у нашій країні. Жахливо, що щодня гинуть невинні люди, мирні жителі та діти, руйнуються міста... Усе це – наче якийсь страшний сон.

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Життя цілковито змінилося: тепер воно проходить у постійній тривозі. З’явились геть інші пріоритети та бажання. Особисто я маю зараз лише одну мрію – аби чимшвидше все це жахіття закінчилось. З хлопцями зідзвонюємося, списуємося. Дізнаємось, яка в кого обстановка. Такі моменти взагалі допомагають ще більше цінувати дружбу та наше спілкування.

Кожен допомагає тим, чим може: хтось гуманітарно, хтось матеріально. Я щасливий, що в такий момент наша країна згуртувалась і всі є одержимими однією метою – перемогти в цій війні. Хочу щиро подякувати нашим воїнам, територіальній обороні, волонтерам – усім людям, які наближають Україну до перемоги. Ми обов’язково відстоїмо нашу правду", – сказав Бондаренко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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