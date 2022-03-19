"Війна та страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шокований від кадрів з України. Майбутнє українців непокоїть всіх нас, саме тому ми робимо пожертви. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні – це людська катастрофа. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного з нас. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти, давайте робити це разом. В будь-який зручний спосіб.

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Ненависть і війна – не вихід. Футбол стоїть за мир і діалог. Люди в Україні потребують нашої допомоги зараз! Україно, ти зараз у наших думках та серцях. Їм потрібна наша допомога, саме тому я зробив пожертву. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Всім велике дякую", – спільне відеозвернення Лєвандовскі, Маттеуса, Клінсманна та інших знакових представників Бундесліги.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала підле вторгнення на територію України. Наші захисники дають гідний відсіч ворогу, а західні партнери санкціями знищують і без того вбогу економіку орди.

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