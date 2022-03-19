"Ми після зборів сиділи в Туреччині. Нам ясно сказали, що за готель ніхто не платитиме. Що ніхто взагалі не дасть ніяких грошей. Сказали, що якщо є варіант, то сидіть за свої або летіть куди хочете, скажімо так.

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Декому організували квитки до Румунії. Ми долетіли туди, там нам допомогли волонтери. Розмістили нас у хостелі, годували, а потім організували автобус до Польщі. Там мешкає моя сестра. Їхали 30-32 години. У підсумку дісталися Польщі. Хтось вийшов у Кракові, а ми з хлопцями поїхали до Варшави.

Потім моя дружина зусиллями друзів, батьків та всіх, хто допомагав, разом зі своєю сестрою та двома немовлятами перетнули кордон у Чернівцях з Румунією, і я з чоловіком моєї сестри поїхав із Варшави забирати їх машиною", – заявив Литовка у коментарі Сегодня.

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