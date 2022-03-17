"Буду дуже об'єктивним і прагматичним: "Зупиніть війну! Цю та всі інші". Якщо мені доведеться повторювати це щодня, я буду це робити.

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Я не політик, але мене цікавить політика, навіть якщо я не говорю про це публічно. Однак говорю, кричу та повторюю щодня – зупиніть війну. Завжди зупиняйте війну. Усі війни", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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