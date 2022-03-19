Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов висловив розчарування тим, що не всі у світі до кінця розуміють весь жах того, що відбувається в Україні в даний момент.

"Фанати Аталанти під час матчу вивісили на трибуні плакат, де Міранчук і Маліновський тримаються за руки.

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У мене враження, що вони просто не розуміють насправді, що відбувається в Україні і яке тут свавілля творить Росія. За 20 днів затьмарити Гітлера – треба було дуже постаратися, залити кров'ю всю нашу країну", – сказав Денисов у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Байєра на трибунах стадіону Аталанти вивісили банер, на якому зображені Руслан Маліновський та Олексій Міранчук. Очевидно, що це заклик до дружби між українцями та росіянами. Важливо пам'ятати, що Міранчук жодним чином публічно не засудив дії Путіна та його поплічників.

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