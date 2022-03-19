"Зараз російські футболісти мовчать, адже у них дупа в теплі: великі зарплати, статки, маєтки. Зрозуміло, що вони не будуть говорити про чужу для них країну. Ті хто хотів, вже висловили свою позицію.

Береза: Тимощук – це падаль, непотрібна ланка в еволюції

Про Ракіцького багато років кричали, що він сепаратист, але я знав, наскільки він любить Донецьк і Україну. Ярослав у перші дні війни покинув Зеніт і сказав, що він думає щодо війни.

Є приклад Тимощука, який обрав інший шлях. Я б якось міг його зрозуміти, якби він був зі східних областей України, але він з Луцька. Зараз справді вся Україна єдина, як ніколи. Патріотизм у кожному куточку нашої країни настільки високий, що навіть важко підібрати слова. Щодо позиції Тимощука – у мене спершу був шок, але це його рішення і я не хочу це обговорювати. У нас є свої герої, якими варто захоплюватись. Такого, як Тимощук, потрібно викреслити з історії України", – цитує Білого офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, у Максима також є досвід виступів у чемпіонаті країни-окупанта – у 2017 році він захищав кольори махачкалинського Анжи.

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