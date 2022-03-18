"Ми провели дуже якісний матч. Цей сезон схожий на здійснену мрію. Ми віддаємось повністю на полі та насолоджуємось нашим футболом. Сподіваюся, уболівальникам він також подобається.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Севілья – 2:0

Ми вірили у себе з першого тайму, тому продовжували творити, продовжували рухатись. Сказали собі, що якщо робитимемо те, що робимо, переможемо. Вест Хем нікого не боїться. Для нас не має значення, з ким ми граємо. Зараз ми у чвертьфіналі Ліги Європи, ми боремося за трофей. Ми тут не лише заради участі. Чому б нам не виграти турнір?

Андрій Ярмоленко такий хороший хлопець. Я не можу уявити, що він переживає. Зараз у нього складний період у житті. Сподіваюся, він зможе продовжувати робити свою роботу далі", – цитує Антоніо Yahoo.

Вест Хем завдяки голу Ярмоленка переміг Севілью й вийшов у чвертьфінал ЛЄ, Айнтрахт на останніх секундах вибив Бетіс