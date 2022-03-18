"Не можу уявити, що переживає Ярмоленко": конкурент українця вірить, що Вест Хем може виграти Лігу Європи
Нападник Вест Хема Майкл Антоніо після виходу в чвертьфінал ЛЄ заявив, що команді Андрія Ярмоленка під силу виграти турнір.
"Ми провели дуже якісний матч. Цей сезон схожий на здійснену мрію. Ми віддаємось повністю на полі та насолоджуємось нашим футболом. Сподіваюся, уболівальникам він також подобається.
Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Севілья – 2:0
Ми вірили у себе з першого тайму, тому продовжували творити, продовжували рухатись. Сказали собі, що якщо робитимемо те, що робимо, переможемо. Вест Хем нікого не боїться. Для нас не має значення, з ким ми граємо. Зараз ми у чвертьфіналі Ліги Європи, ми боремося за трофей. Ми тут не лише заради участі. Чому б нам не виграти турнір?
Андрій Ярмоленко такий хороший хлопець. Я не можу уявити, що він переживає. Зараз у нього складний період у житті. Сподіваюся, він зможе продовжувати робити свою роботу далі", – цитує Антоніо Yahoo.
Вест Хем завдяки голу Ярмоленка переміг Севілью й вийшов у чвертьфінал ЛЄ, Айнтрахт на останніх секундах вибив Бетіс