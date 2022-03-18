Нідерландський гранд на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Валентина Кожокару із СК Дніпро-1. Контракт розрахований до кінця сезону.

Йовічевіч емоційно звернувся до героїв-українців – тренер СК Дніпро-1 ледь стримав сльози

Основний кіпер роттердамців Джастін Бейлов надовго вилетів через важу травму, тому довелося екстрено шукати заміну. Нещодавно йшлося про ветерана Шахтаря Андрія Пятова, однак Фейєнорд обрав альтернативний варіант в Україні. Кожокару спробує конкурувати з 32-річним ізраїльтянином Марсіано Офіром, який виконував роль дублера Бейлова.

Додамо, що СК Дніпро-1 підписав румуна лише влітку минулого року. Кожокару встиг провести за дніпрян 14 матчів (7 "сухих") і пропустити 12 м'ячів.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт