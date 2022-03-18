Відомий український фахівець Семен Альтман поділився думками щодо нападу росіян на Україну і те, як це вплинуло на його сьогодення.

"Я з сім'єю живу в Одесі. Діти та онуки знаходяться поруч зі мною. До центру міста ми практично не виїжджаємо. Діти їздять у прилеглі магазини за продуктами. У нас поки що тихо і спокійно, працює територіальна оборона. Як і всі громадяни України, ми переживаємо та схвильовані.

"Ви не залишаєте нам вибору – ми будемо вбивати ваших дітей та внуків": Поворознюк звернувся до родичів окупантів

Населення Одеси об'єдналось у боротьбі з окупантами, як і вся Україна. Це радує. Біда поєднала народ. Зараз я не бачу хамства та злості.

Чи очікував я повномасштабної військової агресії Росії в Україні? Навіть не міг передбачити. Навпаки, я казав, що такого не може статися. Для мене це стало ударом, я й досі перебуваю у прострації. Це страшний стан. Футбол уже відійшов на другий план, хоча він для мене не просто робота, а життя. Війна відібрала у мене цю частину життя.

Щодня прокидаюся і чекаю гарних звісток, щоб усе це вже закінчилося. Намагаємось не падати духом. Читаємо зведення, захоплюємося нашими воїнами та простими українцями.

Мене вражає брехня та лицемірство, яке є у російській пресі про війну в Україні. Люди там просто зомбовані пропагандою. Сьогодні Росія вже так далеко від нас, що я не знаю скільки має пройти часу, щоб примирити народи. Сталася страшна трагедія.

Яким буде результат війни? Україна вже перемогла. Вторгнення Росії об'єднало наш народ. Неможливо зламати українців, котрі сильні духом. А Росія сьогодні стала вигнанцем у світовій спільноті, її практично ніхто не підтримує", – сказав Альтман у коментарі FanDay.

Росія напала на Україну: патова ситуація екс-наставника нашої збірної, зник гравець Маріуполя (LIVE)