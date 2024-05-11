"Завжди йде дискусія про те, скільки разів я повинен торкатися м'яча. Коли я забиваю – ніхто про це не говорить, але коли не забиваю, люди починають згадувати мої дотики. Це частина мого життя, люди будуть говорити, і я не можу контролювати те, що вони кажуть.

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Мені просто потрібно зосередитись на тому, що я повинен робити на полі, і моя робота полягає не в тому, щоб контролювати гру, як Родрі. Я маю бути в штрафному і завершувати атаки. Це мій пріоритет, і мені байдуже, що говорять люди.

Я зосереджений на тому, щоб допомогти команді перемогти. Зрештою, можна грати у футбол не торкаючись м'яча, навіть якщо для деяких це звучить смішно. Ви можете зробити це за допомогою рухів та розуміння футболу – це величезна частина гри. Справа не тільки в дотику до м'яча. Звичайно, ви повинні торкатися м'яча, але я знаю свою роль у цій команді", – сказав Холанд в ефірі ютуб-каналу Men in Brazers.

До слова, 23-річний норвежець цього сезону провів за Манчестер Сіті 41 матч, забив 36 голів та віддав 6 асистів.

Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала