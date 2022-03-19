"Те, що показують на ТБ, що я бачу у повідомленнях від друзів про те, що відбувається у Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритим для світу?

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Я думаю про це, тим більше, що нові дані з'являються щосекунди. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити лише відчайдушним прагненням до влади, без озирання на людське життя.

Життя в Україні було абсолютно нормальним. Я ніколи не відчував жодної невпевненості, жодного остраху. Ми говорили про напруженість у відносинах із Росією, але, зрештою, це не було найбільшою проблемою. Ми завжди говорили про проросійські та антиросійські сили, але це не ускладнювало наше життя. Ми знали, що існує небезпека, але ніхто її не уявляв.

Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку чи щось інше. Ніщо не може бути вищим за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це безумство. Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", – цитує Каштру Maisfutebol.

Нагадаємо, португалець свого часу очолював донецький Шахтар, з яким виграв золото УПЛ в сезоні 2019/20.

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