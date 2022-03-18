Український півзахисник Риги Владлен Юрченко висловив слова підтримки землякам у такий складний для держави час.

"З першого дня клуб та керівництво робить для нас все, що необхідно. Усі чудово розуміють, що відбувається в Україні.

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Коли я приїхав до Риги – все місто у наших прапорах, лунає гімн України.

Є адекватні люди, але багато людей зомбовані. Хочу сказати слова вдячності нашим військовим, які захищають нашу країну, роблять усе потрібне для свободи. Хочу подякувати всьому нашому народу, який об'єднався і підтримує один одного, як ніколи", – сказав Юрченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Владлен приєднався до Риги наприкінці січня 2022 року. За цей час встиг зіграти за латвійську команду 8 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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