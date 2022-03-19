Скандальний олігарх розглядає варіант придбання Гезтепе, інформує Fotomac.

Фанати Челсі побилися з поліцією і скандували ім'я Абрамовича – відео дикунства

Абрамович терміново направив дві свої суперяхти до Туреччини, але це лише перші кроки "інтеграції" на берегах Босфора. Після гоніння з боку Великобританії бос Чукотки сподівається обжитися в Туреччині, яка поєднує в собі західні вигоди і відносну терпимість до Росії. Придбання футбольного клубу – один з намірів мовчазного поплічника Путіна.

Вибір Абрамовича дещо дивує. Гезтепе давно не може похизуватися титулами, а зараз взагалі бовтається в зоні вильоту турецької Суперліги. Ймовірно, олігарх сподівається повторити стрімкий підйом Челсі з вливанням серйозних ресурсів.

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