"Бомби падають на твою оселю. Твої сусіди та друзі помирають. Ви прощаєтесь із чоловіком, бо він залишається захищати місто, де ви прожили тридцять років. Ви збираєте трьох дітей і найнеобхідніші речі в кілька валіз в машину. Собака повинен залишитися, його забрати не можна.

Ви їдете кілька десятків годин у страху та невпевненості. Ти не знаєш, чи повернешся ще колись. Чи побачать діти знову батька та собаку? Ти не знаєш, де спатимеш завтра. За тисячу кілометрів ви зупиняєтеся у незнайомому місті. Ви потрапили до спортзалу. Сотні ліжок та людей, три ванні кімнати.

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День за днем ​​минає – вони всі однакові. Страх та невпевненість залишаються. Ти хочеш, щоб твої діти про це забули бодай на деякий час. У суботу місцева команда грає матч, а діти люблять футбол. Бачиш, що клуб пропонує безкоштовні квитки. Ти радієш, тому що у твоєму гаманці лише кілька купюр.

Перевіряєш подробиці у пості профілю клубу, а потім дивишся коментарі під ним. Можливо, комп'ютер щось неправильно переклав? Але, напевно, ні, бо другий, третій та десятий коментарі схожі. Читаєш, що ти тут на відпочинку за системою "все включено", що місцеві вболівальники не хочуть бачити тебе на своїй трибуні. Далі ти не читаєш ці коментарі. Кажеш дітям, що завтра ввечері ви залишитеся в залі із сотнею ліжок та трьома ванними кімнатами. У вашому готелі для відпочинку "все включено".

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Польські вболівальники, які вважають, що заслужили на безкоштовний квиток – прохання вказати свої дані в коментарях під постом. Ми підготували спеціальний пакет квитків на один із матчів. Ми подаруємо їх вам у компанію підлітків-українців, які вже кілька днів тренуються у нашому клубі та із задоволенням розкажуть, як вони провели останні тижні", – йдеться в публікації прес-служби Арки.

Українці зобов'язані висловити величезну повагу клубу, який у непростий час підтримав наш народ і намагається закликати земляків до людяності та співчуття.

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