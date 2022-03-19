Динамо намагається бодай частково повернутися до нормального функціонування, поки рідний Київ залишається в небезпеці.

Столична команда знайшла тимчасовий прихисток у Дрогобичі, повідомляє офіційний сайт тамтешньої міськради.

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Киянам надали спортивні об’єкти міста, щоб гравці змогли нормально тренуватися і потенційно проводити товариські матчі. Місцева громада і представники Динамо обмінялися символічними подарунками, які закріпили дружбу. "Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми випробували декілька полів для тренувань і саме в Дрогобичі нам максимально підійшли умови", – пояснив вибір генеральний директор "біло-синіх" Резо Чохонелідзе.

Нагадаємо, 25 лютого повинен був відновлюватися чемпіонат України, однак днем раніше російські окупанти розпочали віроломну війну і змусили нас забути про спокійне життя.

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