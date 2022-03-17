Федерація футболу Грузії та гравці національної збірної організували збір гуманітарної допомоги, яку відправлять в Україну. Йдеться про медикаменти, медичне обладнання, різні продукти та дитяче харчування.

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"Футболісти дуже переживають через ситуацію в Україні. Ми хочемо висловити нашу підтримку українському народові. Сподіваємося, що війна скоро закінчиться і населення повернеться до звичного ритму життя, хоча це буде непросто. Сподіваємось, що зможемо хоч трохи допомогти українцям", – сказав капітан збірної Грузії Гурам Кашія.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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