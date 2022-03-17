Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко не шкодує сил для забезпечення наших героїв усім необхідним.

"Сьогодні наші сім'ї об'єдналися. Сім'я Марлона допомогла нашій Україні, нашим хлопцям із тероборони!

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Всі, хто потребував допомоги сьогодні, були забезпечені всім потрібним! Спасибі Марлону, що серцем з Україною", – написав Корнієнко в Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Росія нахабно вдерлася на території України, але героїчний опір народу та наших солдатів не залишають агресорам шансів.

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