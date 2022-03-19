"У 2014 році ми з дружиною переїхали з Донбасу до Полтави. Думали, що втекли від війни. Але вона наздогнала нас і тут. З однієї війни на іншу...

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З Полтави нікуди їхати не будемо. Так вирішили. Одна з причин – здоров'я. У мене тиск та артрит. У дружини великі проблеми з хребтом, вона довгу дорогу будь-яким видом транспорту не перенесе.

Від усього, що відбувається, дуже боляче. Важко говорити та думати про це. Хорошого бачу мало. Сподіваюсь на ЗСУ та Боженьку. Зрештою, у Полтаві порівняно спокійно. Багато людей із Харкова. Життя триває.

Взимку майже півтора місяці відпочивали із дружиною в Єгипті. Чудово провели час, чудова була відпустка. Щодня дивилися новини по телевізору – українські канали та російські. І щодня негідник казав: "Жодної війни не буде, Росія ніколи не нападе на Україну". А воно ось, як вийшло! 21 лютого повернулися до Полтави, а через три дні..." – сказав Грачов у коментарі FanDay.

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