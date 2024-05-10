Андрій Лунін бореться за місце у складі Реала на фінал Ліги чемпіонів 2023/24. У іспанській пресі розпочалась гостра дискусія щодо першого номера "бланкос", а фанати підтримують саме українця.

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Лунін заслужив, але Куртуа – улюбленець тренера, який вже повернувся. У обох є чотири матчі, щоб продемонструвати свої переваги.

Реал розпочинав сезон із невизначеністю у воротах і завершить його з трійкою найкращих голкіперів європейського футболу. Куртуа, Лунін і Кепа – воротарі, що формують тріденте, яким не може похвалитися жоден інший топ-клуб. Усі вони підходять до завершального відтинку сезону в хорошій формі, оговтавшись від проблем, що ускладнює рішення Анчелотті перед фіналом ЛЧ і створює деякі незручності.

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Тренер вагається. Логічно. Лунін посів місце, яке, здавалося, було призначене для Кепи. Та відновлення Куртуа кидає тінь сумніву щодо того, хто зіграє на Вемблі. Адже Тібо продемонстрував проти Кадіса, що його повернення – це факт. Кепа, очевидно, поза дебатами, але відданість баска не викликає сумнівів. "Зразковий професіонал", — описують орендованого кіпера у тренерському штабі мадридців.

На думку Анчелотті, Куртуа є найкращим воротарем у світі. Емоційний удар від травми бельгійця був величезним. Поки Кепа не з’явився на радарах, у Вальдебебас пережили шок. Лунін був не таким, як зараз, і сумніви призвели до того, що розпочалися пошуки першого номера.

Якби бельгійському кіперу не довелося пройти через операцію на іншому коліні, він вже був би основним. Це питання довіри та поваги, як і до двох інших воротарів, починаючи з Луніна. Останній сильно виріс у найскладніші моменти і продемонстрував готовність бути стартовим воротарем Реала. Без сумніву, він скористався можливістю, і його продуктивність зростає.

Зараз Анчелотті повинен вирішити – проявити жест спортивної справедливості, давши продовження українцю, чи обрати Куртуа, що було б жестом історичної справедливості. Тренер просив поставити бельгійця на ноги, але не забуває, що зробив Лунін. Звідси й сумніви.

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До фіналу залишилося чотири матчі у чемпіонаті. Віддати усе Куртуа – було б ризиковано через непередбачувані наслідки після операції. Та й залишити Луніна без практики – теж. Крім того, професіоналізм Кепи заслуговує на гідне прощання з Бернабеу.

Анчелотті ламає собі голову. Це непросто, але італієць чітко розуміє, що врешті-решт він схилятиметься до того варіанту, який вважає найкращим для настільки складного матчу, як фінал Ліги чемпіонів. Кепа вже знає, що таке здійняти над головою вухастий кубок, Куртуа – і поготів. Врешті-решт штаб Анчелотті вимагає бельгійця, але...

Ману Карреньйо, Cadena SER: Люди скажуть, що це хрінь, але я обираю Куртуа

Тібо Куртуа довго не грав через травму хрестоподібних зв’язок. Після семи місяців у лазареті бельгієць повернувся, щоб допомогти своїй команді в ключовий момент сезону. Однак, порвавши меніск у правому коліні, пропустив ще два місяці.

Таким чином, Андрій Лунін став основним кіпером Реала. Українець доводив, що він має все необхідне, аби успадкувати ворота на Сантьяго Бернабеу. Він зумів перевершити Кепу, який перейшов у Реал в серпні минулого року, щоб компенсувати втрату Тібо, але опинився на лаві запасних після хорошої гри Луніна. Проте Ману Карреньйо – один із тих, хто вважає, що у фіналі повинен зіграти Куртуа.

"У футболі немає справедливості. Ні у футболі, ні будь-де. Чи заслужив Лунін фінал ЛЧ? Звісно. Він провів чудовий сезон, вигравши конкуренцію у Кепи і, безсумнівно, міг би зіграти у фіналі. Чи провів би Лунін хороший фінал? Очевидно. Утім, якщо ви маєте у своєму складі найкращого воротаря світу, який був вирішальними в останніх ЛЧ, чемпіонатах Іспанії і, найголовніше, повністю відновився…"

На його погляд, команди завжди повинні виставляти на поле своїх одинадцять найсильніших гравців: "Кого поставити, якщо вони обидва в хорошій формі? Повторюся, якщо у вас є найкращий воротар світу, то повинен грати саме він. Хоча, багато хто, напевно, скаже Луніну: "Це якась хрінь, адже ти стільки зробив, виконав купу сейвів, а у підсумку це фото – не твоє. І такі люди матимуть рацію. Але я все одно обрав би Куртуа".

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"Якщо Куртуа зіграє у наступних матчах Ла Ліги, то його присутність у фіналі майже гарантована. Анчелотті знає, що бельгієць дає більше шансів на перемогу, попри абсолютну впевненість у Луніні", – пише Relevo.

Через кілька хвилин Маріо Кортегана із The Athletic підтвердив цю інформацію. "Різні джерела у Вальдебебас стверджують, що Куртуа є фаворитом на місце у фіналі ЛЧ проти Борусії. Вони досі вважають його найкращим воротарем у світі", – зазначає журналіст.

Це дещо розчарувало більшість уболівальників Реала, переконаних, що Анчелотті повинен підтримувати меритократію з усіма гравцями команди. Андрій Лунін заслужив любов і повагу фанатів.

Тібо Куртуа ніколи не втрачав підтримки, але після більш ніж 8 місяців відновлення та чудових сейвів Луніна, мабуть, найсправедливіше, щоб українець завершив сезон.

Однак Анчелотті потрібно думати про перемогу у фіналі. Якщо тренерський штаб вважає, що Куртуа готовий на 100% і залишається найкращим воротарем у світі, то саме бельгієць повинен виступити у фіналі.

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