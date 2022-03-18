Захисник Томаш Кендзьора переконаний, що знову одягне футболку Динамо після оренди у Леху.

"Шановні українські вболівальники. Тимчасово буду грати в Леху, але я завжди серцем і думками з Україною і моєю командою – Динамо!

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Сподіваюсь, що війна закінчиться якомога швидше, і ми знову будемо радіти українському футболу! Тримайтеся, перемога буде за нами", – написав Кендзьора в Instagram.

Нагадаємо, поляк виступав за Динамо майже 5 років. Контракт оборонця розрахований до літа 2024 року, а оренда в Леху – до кінця поточного сезону.

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