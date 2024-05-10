Бухгалтерський відділ дортмундської Борусії може вболівати проти своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

Зі суто фінансової точки зору "джмелям" краще програти вирішальний матч Мадриду, відзначив Bild.

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Все через минулорічний трансфер Беллінгема, у якому був прописаний дуже смачний бонус за перемогу Реала в ЛЧ. Якщо "вершкові" зроблять це, то будуть винні Борусії додаткові 25 млн євро. Натомість різниця між перемогою і поразкою у фіналі не така велика – 20 млн проти 15. Тобто Борусія буде втішатися 20 млн євро вигоди, якщо зазнає невдачі у вирішальній зустрічі.

Підопічні Терзіча навряд думають про фінансові нюанси. 1 червня вони вийдуть на поле Вемблі і спробують принести Борусії другу перемогу в Лізі чемпіонів. Перша та поки єдина була у 1997 році.

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