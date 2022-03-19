"Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за слово, стадо баранів. Як той головний "бекне", туди 125 мільйонів населення і йде. Вони не мають своєї думки, свого бачення. Достукуємося до них, говоримо, показуємо – їм до одного місця. Говорять, що у нас фашисти, нацисти.

Ну, ви ж бачили, що цей (Кадиров) сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші". Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там ніякого сенсу немає, там люди взагалі пробиті.

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Якби у нас, не дай Бог, була така ситуація, що ми там на когось напали. Вже завтра усі наші мами, тати, сестри стояли біля військкоматів, військових частин. Ми б в житті не відпустили своїх дітей! А якби чиясь дитина потрапила в полон, то будь-яка наша мама вже була б в Києві і просила – заберіть мене в полон, але відпустіть дитину.

А як російські мами спілкуються зі своїми синами – таке враження, що "народила, то ще понароджую", даруйте на слові. В голову таке не лізе, як їхні мами говорять з полоненими синами. Твоя дитина йде на війну, і ти розумієш – вона не повернеться. Можливо, 10% повернуться, потім знову на ротацію. А ти сина так просто відпускаєш", – заявив Зозуля в коментарі Денисов Time.

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