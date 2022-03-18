73-річний фахівець залишається вдома у Сумах – місті, яке з перших днів страждало від нещадних ударів російських загарбників, повідомляє FanDay.

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Виїхати з міста Михайло Іванович не може, продовжує жити у квартирі, але часто перебуває у підвалі чи бомбосховищі. "Щоб не було гірше", – оцінив він свій нинішній стан.

Нагадаємо, Фоменко працював зі збірною України протягом 2012-2016 років. Під його керівництвом головна команда вийшла на Євро-2016, але зазнала ганьби, програвши усі матчі.

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