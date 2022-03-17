Після початку війни ФІФА призупинила дію контрактів футболістів з українськими клубами і дозволила переходити в інші команди. Томаш Кендзьора перейшов у Лех, вихованцем якого є. Там захисник виступатиме до кінця сезону.

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"Мені тут дуже комфортно. Раніше я мав задоволення грати за Лех, пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось так і залишився тут. Можливо, не в самій команді, а в тренерському штабі чи в структурі клубу.

Команда змінилася, але якість справді висока. Все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні тренуюся з командою, фізично та морально готовий грати у суботу", – цитує Кендзьору офіційний сайт Леха.

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