"Постійно слухаю думки людей і експертів, які розбираються в цій війні. Стежу за всіма новинами. Що стосується прогнозів, то хочеться вірити тільки в оптимістичні. Вірю в те, що ми переможемо і відбудуємо Україну, відбудуємо кожне місто і будинок, який був зруйнований. Дуже шкода, що гинуть наші люди. Як військові, так і мирні. Особливо діти.

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Це дуже страшно. Важко таке пережити. Цьому немає прощення. Але я вірю в нашу перемогу і в те, що ми обов'язково повернемося і все відбудуємо. Все буде Україна! Також вірю в наші ЗСУ. Хлопці молодці. Вони показують, що ми на нашій землі, і у рашистських окупантів, які поводяться гірше, ніж нацисти і Гітлер, стріляючи по дитячих будинках і пологових будинках, немає шансів на порятунок і прощення.

Також хочу сказати, що тут (у Польщі – прим.) дуже допомагають волонтери. Люди зі співчуттям до нас ставляться, надають житло, речі, продукти гігієни та харчування для дітей. Це неймовірно. Наш, здавалося б, "братній народ", на нас нападає, а люди, які говорять іншою мовою, надають неймовірну допомогу і підтримку, за що їм дуже дякую", – цитує Литовку Динамоманія.

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