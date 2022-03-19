"Після закінчення зборів вся команда мала повернутися до України, і практично у повному складі вона й повернулася. Є частина гравців, які з тих чи інших причин не захотіли повертатися додому, серед них і Ігор Литовка. Це їхній вибір та їхнє право.

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Платити за проживання гравців, які залишилися за кордоном, ми не збиралися. Нам близька позиція тих, хто повернувся до України та намагається допомогти у війні з російським окупантом. Наприклад, головний тренер Десни Олександр Рябоконь перебуває у Києві. Женя Селін активно допомагає. Він сам родом із Новоайдара, до речі. Діма, наш лікар, волонтерить. І таких у нас багато.

Ігоря ми поважаємо, і розуміємо саме його історію, але у цій ситуації вважаємо, що рішення було правильним. Ми бачимо, як важко зараз нашому Чернігову. І ми маємо врятувати як наше місто, так і нашу Україну", – розповів Левін у коментарі Fanday.

Нагадаємо, що воротар Десни Ігор Литовка поскаржився на те, що клуб відмовився виплачувати хоч якісь гроші, через що довелось вилітати з Туреччини власним коштом.

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