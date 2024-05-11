Томаса Тухеля на чолі Баварії може замінити екс-тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

Керівництво мюнхенців розпочало перемовини з німецьким фахівцем. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Хансі Флік готовий повернутися в Баварію.

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Якщо 59-річний фахівець отримає роботу, то він хотів би запросити на посаду помічника екс-форварда мюнхенців Мірослава Клозе. Варто зауважити, що нападник досі є найкращим бомбардиром збірної Німеччини. Клозе забив 71 гол.

Також до Баварії може повернутися екс-тренер воротарів Тоні Тапаловіч, який стане асистентом тренера.

Нагадаємо, що Флік перебуває без роботи з моменту відходу зі збірної Німеччини. Німець вже працював з Баварією з 2019 по 2021 рік. На чолі мюнхенців Флік двічі здобував титул чемпіона Бундесліги та вигравав Лігу чемпіонів.

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