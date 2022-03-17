Віце-президент Металіста Євген Красніков розповів, де перебувають гравці команди під час війни росіян проти України.

"Весь час перебуваю на зв'язку із президентом. Команду ніхто не покинув, контракти ніхто не розірвав. По легіонерах ухвалюємо рішення. Усі легіонери йдуть у оренди. Ми практично всім знайшли команди, допомагають наші бразильські, аргентинські партнери.

Собуцький: Зі збору в Україну повернулися лише 3 гравці Агробізнеса – інші можуть шукати собі нові команди

Українці ще у Туреччині. Теж швидше за все шукатимемо їм команди, щоб вони мали ігрову практику. Ярославський продовжив проживання. Нам треба розібратися, щоб відправити хлопців, щоби була ігрова практика. Сподіваюся, що це шаленство максимально швидко закінчиться, футбол повернеться", – поділився Красніков у інтерв'ю Денисов Time.

Зауважимо, що ФІФА дозволила і українським гравцям підписувати контракти з зарубіжними клубами. Єдиною умовою є спеціальний дозвіл для виїзду з України.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і тимчасовий клуб для голкіпера Динамо (LIVE)