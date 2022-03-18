Київський клуб адресував слова підтримки тим, хто боронить Україну від армії окупантів.

Динамо не забуває дякувати тим, хто опинився з ворогом віч-на-віч і не дозволяє загарбникам просуватися далі. Ігор Суркіс, Огнен Вукоєвіч, Олег Гусєв та футболісти киян записали відеозвернення для наших воїнів.

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До слова, кілька днів тому столичний клуб відновив тренувальний процес під керівництвом Олега Гусєва. Наразі команда базується на заході України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські й іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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