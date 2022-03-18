Чергове підтвердження, що жодного "спорту поза політикою" не існує. Вчорашній гол Андрія Ярмоленка за Вест Хем змусив путінську машину пропаганди вилити на своїх земляків чергову порцію брехні.

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Російський телеканал, який транслював матч проти Севільї, робив усе можливе, щоб раби Путіна не побачили, як цивілізований світ підтримує Україну. Коли Андрій Ярмоленко виходив на поле та забив гол, монтажери з-за "порєбрика" замість реальних кадрів запустили архівні, де на трибунах не видно синьо-жовтої символіки.

Додамо, що це далеко не перший подібний випадок. До такої практики вже вдавалися транслятори матчів АПЛна Росії. Тоді правовласники відреагували – більше окупантам англійський футбол не показують. Чи відреагує на чергову провокацію УЄФА, наразі не відомо.

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