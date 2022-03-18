"Є такий слоган "Футбол об’єднує" і це не лише про країну. Подивіться, як об’єдналася футбольна спільнота навколо України. Це неймовірно.

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Зараз жіночий Кривбас знаходиться в Німеччині майже у повному складі. Ми домовились з футбольним клубом Кельн, вони нас до себе прийняли, надали тренувальну базу.

Ми домовились про умови проживання, допомагають волонтери в Німеччині. Наші люди, які з Кривого Рогу поїхали, допомагають дівчатам адаптуватися. Ось тут футбольна спільнота об’єдналася.

Хто там знав у Кельні, що є така команда Кривбас? У них є своя жіноча команда. Але зараз вони знають, надають нам свою інфраструктуру.

Ми хочемо провести товариські ігри з різними німецькими клубами, щоб люди відвідували їх та допомагали армії на ці гроші, тобто ми хочемо не лише там тренуватися і бути в безпеці, а хочемо, щоб наші дівчата допомагали нашій армії, хлопцям і містам", – сказав Гагарін у коментарі Tribuna.

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