Стадіон імені Гагаріна і невелика база поряд відновленню не підлягають, інформує ТаТоТаке з посиланням на працівників клубу.

"Нехай хоч усі стадіони будуть розбомблені...": голкіпер Десни – про знищену арену в Чернігові і шоковий стан

Упродовж трьох ночей обстрілів у арену влучили 8 снарядів. На місці стадіону залишилися руїни, а для нової споруди все доведеться зносити під рівну землю.

Зараз у Чернігові немає жодного гравця чи когось з керівництва Десни. Президент клубу Володимир Левін та головний тренер Олександр Рябоконь перебувають в Києві, а команда "розпорошилася" по інших містах України або за кордоном.

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