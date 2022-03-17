Стадіон і база Десни не підлягають відновленню – сумний вердикт після влучання 8 російських снарядів
Десна зазнала величезних втрат внаслідок бомбардування інфраструктури Чернігова.
Стадіон імені Гагаріна і невелика база поряд відновленню не підлягають, інформує ТаТоТаке з посиланням на працівників клубу.
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Упродовж трьох ночей обстрілів у арену влучили 8 снарядів. На місці стадіону залишилися руїни, а для нової споруди все доведеться зносити під рівну землю.
Зараз у Чернігові немає жодного гравця чи когось з керівництва Десни. Президент клубу Володимир Левін та головний тренер Олександр Рябоконь перебувають в Києві, а команда "розпорошилася" по інших містах України або за кордоном.
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