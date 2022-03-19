"Я наполовину українець. Безперервно розмовляю телефоном і підтримую зв’язок з багатьма людьми, які приїхали до Румунії. У мене багато друзів, які надавали різні місця для прихистку.

Шахтар надав ЗСУ одяг на чималу суму

Приїхала дружина друга з двома дітьми, дівчинкою і хлопчиком, я їх поселив у готель. Чоловік так і не зміг перетнути кордон. Ті, хто працює у мене в готелі, готують їжу для кількох людей", – поділився Рац у коментарі AS.ro.

Нагадаємо, сьогодні 24-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

Росія напала на Україну: тимчасова домівка Динамо, Шаблій згорнув роботу в Росії, футболісти допомагають армії (LIVE)