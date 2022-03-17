Керманич СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч подумки разом з кожним українцем, який став на захист Батьківщини від російського окупанта.

"Дорогі мої українці! Звертаюся до вас, як до країни-героїні. Звертаюся до вас, як людина, яка прожила з вами більшу частину життя. Весь цей період я відчував себе одним із вас.

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Я жив у різних частинах України – у Львові та у Дніпрі, на Сході та на Заході. Всюди люди прекрасні, ввічливі, чесні, дружні. Я закохався у вашу доброту. У мене в Україні друзі на все життя. Це мене робить щасливою людиною.

Пишаюся тим, як ви зараз у ці лихоліття, у жахливій війні демонструєте хоробрість і патріотизм. Ваша любов до Батьківщини, натхнення – це об'єднало весь світ, тому що ви захищаєте вашу землю, дім, б'єтеся за вашу родину та майбутнє. Я вірю у вас.

Упевнений, що скоро все закінчиться, і ми повернемося до мирної та вільної України. Тримайтеся, друзі! Слава Україні!" – заявив Йовічевіч у коментарі Футбол NEWS, ледь тамуючи сльози.

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