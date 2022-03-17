"Тільки вчора вирвався з Маріуполя та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живий і здоровий разом із сім'єю. Війна застала в Маріуполі? Так. 21 день війни я був у Маріуполі. Власна оселя там? Ні. Я працював у ФК Маріуполь та винаймав квартиру в місті. Моя сім'я була зі мною. Що з квартирою? Вона зруйнована.

"Ніби збірна України грає у футбол і впевнено виграє": Жадан та Вакарчук обговорили єдність нації у спротиві окупантам

Де переживав обстріли Маріуполя? Сиділи у підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько двохсот людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину.

Усі люди згуртувалися і допомагали одне одному, ділилися чим було. Коли вже відключили газ, їжу готували на багатті. Здебільшого крупи, картопля. М'яса не було. Питна вода? Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами, щоб набрати бодай дві баклажки питної води", – розповів Орбу в інтерв'ю Fanday.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і тимчасовий клуб для голкіпера Динамо (LIVE)