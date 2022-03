Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже десятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



22:40. Известный украинский тренер Семен Альтман поражен действиями путиноидов. "Не знаю сколько должно пройти времени, чтобы примирить народы", – считает специалист.

21:35. Хавбек Шахтера Артем Бондаренко до сих пор не может отойти от ужасающих преступлений россиян на наших землях.

21:00. Небольшой скандал возник в Польше. Местные фанаты набросились на украинских беженцев, которым дали бесплатные билеты – собственный клуб пристыдил эгоистов.

20:35. Полузащитник Мариуполя не выходит на связь с 5-го марта – игроки УПЛ бьют тревогу.

20:10. Валерий Бондарь и его жена Дарья подготовили очередную порцию гуманитарной помощи. Молодцы!

19:58. "Вы не оставляете нам выбор – мы будем убивать ваших детей и внуков". Александр Поворознюк обратился к родственникам оккупантов.

19:40. Томаш Кендзера написал мощную публикацию на украинском языке – легионер Динамо обещает вернуться после победы над Россией.

19:19. Звезды сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи. Несколько украинских городов уже в ближайшее время получат часть вещей.

18:17. Кривбасс планирует проведение ряда контрольных матчей с немецкими командами. Все деньги будут переданы на нужды украинцев.

17:45. Легионеры клубов УПЛ продолжают трудоустраиваться в Европе. Фейеноорд, рассматривавший вариант с Андреем Пятовым, остановил свой выбор на голкипере СК Днепр-1. Воспитанник Шахтера тоже перебрался в другой чемпионат, выбрав Экстраклясу.

17:00. Очередной украинский футболист погиб в боях с российскими оккупантами, защищая Киев.

16:50. "Разорвал все отношения с россиянами, там ничего не поможет": Худобяк – о поддержке Украины на Кипре и особом голе.

16:20. "Русские кафиры ведут себя хуже, чем нацисты и Гитлер": вратарь Десны перевез в Варшаву жену и новорожденную дочь.

15:40. Ярмоленко не прорвал занавес пропаганды – российское телевидение зацензурировало феерию украинца в Лиге Европы.

15:10. Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко находится на своей малой родине – в Сумах. 73-летний специалист кратко прокомментировал ситуацию в городе.

14:00. "Я не испугался": легионер Зори не поверил собственной жене, что в Украине началась война.

12:55. Второй подряд отказ россиянам: CAS не приостановил дисквалификацию сборной оккупантов из международных турниров.

12:30. "Сейчас мне хуже, чем в Киеве под бомбами": Де Дзерби определился с будущим в Шахтере и "наехал" на российский спорт. "Футбол 24" перевел эксклюзивное интервью специалиста для La Gazzetta dello Sport.

11:45. "Не могу представить, что переживает Ярмоленко": партнеры украинца удивлены его игрой во время войны.

10:55. "Наш народ не победить": Суркис, тренеры и футболисты Динамо обратились к украинским воинам.

10:00. Кварцяный внезапно встал на защиту предателя Тимощука: "Может он завтра скажет Путину, что тот х*й моржовый".

9:40. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес надеется, что гол Ярмоленко поможет рассказать миру о войне в Украине.

9:20. Красников признался, чем занимается Ярославский с начала войны в Украине.

9:00. Клуб 7-го дивизиона Италии Никотера проведет ближайший матч в сине-желтой форме. А на спинах игроков будет надпись "Юрий Вернидуб".

17 марта

23:40. Игроки сборной Украины могут получить спецразрешение для выезда на матч с Шотландией.

23:10. Стадион и база Десны не подлежат восстановлению после попадания 8 российских снарядов.

22:00. Виктор Корниенко продолжает собирать помощь для защитников Украины.

20:55. "Пусть лучше будут в подвалах, потому что сейчас бомбят повсюду", – Красников объяснил отказ Металлиста от эвакуации детей.

19:40. Карпаты, Рух и Львов открывают свои двери для детей-переселенцев.

18:45. Игорь Йовичевич эмоционально обратился к героям-украинцам – тренер СК Днепр-1 едва сдержал слезы.

18:00. Дочь Александра Денисова "выцарапала" глаза Путину. Все украинцы ненавидят бункерную мразь.

17:10. Украина может напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре – соперники обсуждали благородное решение.

16:05. Кендзера воспользовался возможностью покинуть Динамо и вернулся в родной клуб.

15:30. "Стояли по пять часов в очереди под гранатометами": Орбу вспомнил ужасы, пережившие в Мариуполе ради воды.

14:45. Еще один нападающий Шахтера после Мораэса может продолжить сезон за границей из-за войны россиян против Украины.

14:30. Главный тренер Ромы Жозе Моуринью перед матчем Лиги конференций с Витессом категорически высказался по поводу войны в Украине.

13:50. Шевченко призвал фанатов Челси направить свой гнев на то, чтобы остановить войну в Украине

13:20. Полузащитник Колосса Андрей Богданов решил присоединиться к украинской армии.

13:05. Легендарный форвард сборной Украины Сергей Ребров, отвечая на вопрос о Тимощуке, осудил коллаборантов, побоявшихся публично выступить против российских захватчиков.

12:50. Аталанта подыгрывает оккупантам, ретранслируя стереотипы "русского мира" об Украине – Малиновский на стороне правды.

12:35. "Команду никто не покинул": Красников раскрыл будущее Металлиста после нападения россиян на Украину.

12:20. Футболисты сборной Грузии направили в Украину гуманитарную помощь. Неоднозначная позиция руководства государства не мешает им помогать нашей стране.

11:45. Голкипер Шахтера Андрей Пятов может перебраться в чемпионат Нидерландов благодаря поправкам ФИФА в трансферы украинских игроков.

11:30. Фанаты Челси подрались с полицией и скандировали имя Абрамовича – видео дикарства.

11:00. Вингер Динамо Беньямин Вербич, перебравшийся в Легию до конца сезона, подробнее рассказал о том, как поспособствовал поставке оборудования для украинской армии.

10:50. Реал, ПСЖ и Милан прекратили сотрудничество с российским спонсором.

10:40. Португальский клуб помог эвакуировать из Киева семью голкипера "Динамо". Он уже начал тренироваться во временной команде.

10:25. Почётный президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​поражен поведением Александра Алиева после нападения России на Украину.

10:10. Теперь покинуть чемпионат Украины могут не только легионеры, но и украинские футболисты. ФИФА предоставила специальное разрешение нашим игрокам, однако есть нюансы, связанные с военным положением.

9:20. Экс-звезда сборной Англии Гарри Линекер продолжает следить за войной в Украине и удивляется варварской агрессии президента страны-оккупанта. Британец в шоке от новой ужасной бомбардировки Мариуполя.

