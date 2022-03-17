"Матч збірної України з Шотландією перенесли на червень, але запитання про те, як його проводити, залишається відкритим. Якихось поєдинків не планується, і наші збірники сидять без ігрової практики.

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У мене є цікава інформація. Зараз Міністерство спорту працює над тим, щоб надати спеціальний статус тим спортсменам, яким необхідно їхати за кордон. Адже всі чоловіки призовного віку зараз не можуть перетинати кордон. Начебто вже є таке рішення щодо плавців і борців. Те ж саме хочуть зробити з футболістами, щоб вони виїхали за місяць або два закордон. Щоб вони там тренувалися і проводили якомога більше товариських матчів.

Таким чином вони б підготувалися до Шотландії. Щодо моралі... Ситуація неоднозначна. Незрозуміло, чому футболісти можуть мати такі привілеї. Але багато хто погодиться зі мною: хочеться, щоб такий матч відбувся. Це символічна подія і доказ, що ми живі, і нас не зламати", – заявив Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, в Україні введено воєнний стан через ганебний напад Росії. Він триватиме майже до кінця квітня, зараз чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати країну.

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