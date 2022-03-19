"Українці, ми з вами думками. Пам’ятайте, ви можете розраховувати на нас. Тримайтеся, переможемо разом.

Лєвандовскі, Маттеус, Клінсманн та інші зірки Бундесліги записали відеозвернення для України

Прийшли до нас дуже важкі часи, спорт відійшов на другий план. Ви не самі. Війна – це не вихід для розв’язання політичних проблем. Кожен народ має право на незалежність.

Наші серця разом з тими, хто став жертвою цієї війни. Ми солідарні з Україною. Після кожної бурі виходить сонце. Ми підтримуємо українських спортсменів. Україно, ми з тобою, ми тебе підтримуємо. Ми засуджуємо дії Росії. Що б з вами не відбувалося, ми з вами. Ми з вами, браття та сестри з України.

Вільний світ, вільна Польща не залишать вільну Україну. Не здавайтеся, ми з вами. Наші двері широко відкриті для вас. Ви виграєте цей найважчий у вашому житті матч. Ви не самі", – сказано у відеозверненні.

Участь в акції взяли форвард Баварії Роберт Лєвандовскі, голкіпер збірної Польщі Гжегож Сандомерський, іспанський форвард Шльонска Ерік Еспозіто, дворазова олімпійська медалістка з греблі Агнешка Кобус, тенісист Маріуш Фірстенберг та багато інших.

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